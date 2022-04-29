Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Наибольшая опасность фосфорных снарядов состоит в том, что фосфор входит в химическую реакцию с кислородом и горит при температуре свыше 800 градусов.

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Ситуация в Донецкой области

Под обстрелом оккупантов оказалось Ласточкино, там поврежден жилой дом и магазин.

По словам Кириленко, всю ночь продолжались обстрелы в Марьинском и Авдеевском направлениях. Также ночью авиаудар потерпел и поселок Привилье Черкасской общины.

Авдеевку обстреляли из "Градов", а утром 29 апреля был новый авианалет врага. Оккупанты били из реактивных систем по центру города.

В Марьинской общине продолжаются обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередачи, поэтому Красногоровка обесточена.

Фосфорные атаки оккупанты совершали раньше

Фосфорные снаряды россияне применяли раньше вдоль линии разграничения – в Авдеевке, Марьинке, Новомихайловке и Красногоровке. В частности, 27 апреля российские захватчики дважды обстреляли Авдеевку с применением фосфорных снарядов.

Известно, что в Луганской области эти бомбы использовались точечно.

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