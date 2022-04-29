Про це сьогодні, 29 квітня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Найбільша небезпека фосфорних снарядів у тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.

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Ситуація на Донеччині

Під обстрілом окупантів опинилося Ласточкине: там пошкоджено житловий будинок і крамницю.

За словами Кириленка, усю ніч тривали обстріли у Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Також вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади.

Авдіївку обстріляли з "Градів", а вранці 29 квітня був новий авіаналіт ворога. Окупанти гатили з реактивних систем по центру міста.

У Мар'їнській громаді тривають обстріли по всій лінії фронту. Росіяни перебили високовольтну лінію електропередачі, тож Красногорівка наразі знеструмлена.

Фосфорні атаки окупанти здійснювали раніше

Нагадаємо, що фосфорні снаряди росіяни застосовували раніше вздовж лінії розмежування – в Авдіївці, Мар'їнці, Новомихайлівці та Красногорівці. Зокрема, 27 квітня російські загарбники двічі обстріляли Авдіївку із застосуванням фосфорних снарядів.

Відомо, що у Луганській області ці бомби застосовувались точково.

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