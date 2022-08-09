Радостную новость сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал видео со сбитым Ка-52 и останками оккупанта, от которого остался только пепел.

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Бутусов подчеркнул, что полковник клещенко – пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине.

Интересно, что катапульта клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и остатки мы смогли из серой зоны только в начале июля,

– написал журналист.

По его словам, клещенко сбил украинский оператор ПЗРК ночью, на сверхмалой высоте, прямо над российскими позициями. Бутусов также отметил, что российский пилот считался лучшим специалистом по Ка-52 Аллигатор, и еще 9 мая 2021 года возглавлял парад вертолетов над красной площадью.

Относительно украинского бойца, который уничтожил клещенко, его личность пока не раскрывается.

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россия имеет колоссальные потери в войне против Украины

Украинские защитники и защитницы продолжают давать героический отпор врагу и защищать нашу землю. Статистику российских потерь пополнили еще 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике.

Актуальная статистика потерь врага

танков – 1817 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,

артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,

РСЗО – 261 единица,

средства ПВО – 133 (+1) единиц,

самолетов – 223 единицы,

вертолетов – 193 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,

крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,

специальная техника – 87 (+1) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Добавим, что именно на Донецком направлении при поддержке авиации враг проводит наступление.