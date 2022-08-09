С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике.
Важно Враг засыпает огнем наших защитников и хочет наступать: карта боевых действий по состоянию на 9 августа
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабной войны по состоянию на 9 августа российские оккупационные войска потеряли:
- личного состава – почти 42640 (+300) человек ликвидировано,
- танков – 1817 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,
- артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,
- РСЗО – 261 единица,
- средства ПВО – 133 (+1) единиц,
- самолетов – 223 единицы,
- вертолетов – 193 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,
- крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,
- корабли и катера – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,
- специальная техника – 87 (+1) единиц,
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Добавим, что именно на Донецком направлении при поддержке авиации враг проводит наступление. оккупанты пытаются артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.
Какая ситуация на Донбассе
- На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.
- На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.
- На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник привлек авиацию.
- На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка. Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
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