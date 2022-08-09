С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике.

Важно Враг засыпает огнем наших защитников и хочет наступать: карта боевых действий по состоянию на 9 августа

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабной войны по состоянию на 9 августа российские оккупационные войска потеряли:

личного состава – почти 42640 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1817 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,

артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,

РСЗО – 261 единица,

средства ПВО – 133 (+1) единиц,

самолетов – 223 единицы,

вертолетов – 193 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,

крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,

специальная техника – 87 (+1) единиц,

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Добавим, что именно на Донецком направлении при поддержке авиации враг проводит наступление. оккупанты пытаются артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины. На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки. На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник привлек авиацию.

зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник привлек авиацию. На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка. Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

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