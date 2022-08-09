Актуальную информацию о ситуации на фронте на 9 августа сообщил Генштаб ВСУ.

Важно ВСУ обезвредили разведгруппы врага и отразили несколько наступлений: какая ситуация на направлениях

Какая ситуация на северной границе

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси также продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. К сожалению, угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси сохраняется.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их опрокидывания на другие направления.

Враг осуществил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел:

Катериновка,

Середина-Буда,

Мезеновка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи и не допустить наступление украинских воинов.

На Харьковском направлении снова было неспокойно. Оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии готовили в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалиевка, Коробочкино, Андреевка, Миловка, Миловка. Также враг нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.



Карта боевых действий на 9 августа / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины. На Донецком направлении при поддержке авиации враг проводит наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях , пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

при поддержке авиации враг проводит , пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей. На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки. На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник привлек авиацию.

зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник привлек авиацию. На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка. Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцево.



Что происходит на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов:

Владимировка,

Павловка,

Орехов,

Шевченко,

Гуляйпольское,

Новоданиловка,

Степногорск,

Ольговское,

Каменское,

Новоселка.

Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка. Между тем, наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времовки.

На Южнобужском направлении противник вел оборонительную операцию. Активно применял армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка. Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

Авиация противника сосредотачивает свои усилия на поражении военных объектов в Донецком направлении. Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

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