Об актуальной ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.
Читайте также Ночные взрывы в Николаеве и уничтоженные опорные пункты врага на Юге: основное за 168-й день войны
В Харьковской области оккупанты ведут бои
россияне обстреливают населенные пункты Харьковщины из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Речь идет об обстрелах в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевеловка.
Более того, оккупанты наступали в направлении Ветеринарное – Уды. Однако успеха не имели, понесли потери и отошли. Бои идут в направлении Байрак – Гусаровка.
Ситуация в Харьковской области / Карта Liveuamap
Наступи врага на Донбассе
- На Славянском направлении россияне обстреливали районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.
- На Краматорском – из артиллерии били в сторону Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.
- Кроме того, под огнем оказались Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледарь, Яковлевка и Вершина. Авиацией избивали близ Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.
- Враг совершал штурмовые действия на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Безуспешно отошел.
- На Авдеевском направлении обстреливали районы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
- Кроме того, россияне пытались возобновить наступление на направлении Донецк – Пески. Бои продолжаются.
- Также наступали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Противник потерпел провал и с потерями отошел.
Бои на Донбассе / Карта Liveuamap
Обстрелы на Юге
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов:
- Константинопольское,
- Новомихайловка,
- Мало Токмочка,
- Большая Михайловка,
- Павловка,
- Владимировка,
- Шевченко,
- Пречистовка,
- Большая Новоселка,
- Бурлатское,
- Времевка,
- Железнодорожное,
- Степное,
- Полтавка,
- Новоселка,
- Гуляйполе,
- Малые Щербаки.
- Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.
На Южнобужском направлении россияне тоже готовят из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Авиацией они ударили возле Новогригорьевки, Андреевки и Ольгиной. Ведут разведку беспилотниками.
Что происходит на Юге / Карта Liveuamap
Беларусь продолжает обучение на границе
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не менялась. До 11 августа планируется провести первый этап совместного обучения российских и белорусских военных. Будут совершать боевую стрельбу.
Кроме того, сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Северском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы вблизи Сеньковки Черниговской области.
Карта боевых действий / Фото Liveuamap
Смотрите также – 22-й батальон ювелирно минулся кацапский БТР-80: видео