Про актуальну ситуацію на фронті повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.

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На Харківщині окупанти ведуть бої

росіяни обстрілюють населені пункти Харківщини із танків, ствольної та реактивної артилерії. Мовиться про обстріли в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка.

Ба більше, окупанти наступали у напрямку Ветеринарне – Уди. Однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Бої йдуть у напрямку Байрак – Гусарівка.



Ситуація на Харківщині / Карта Liveuamap

Наступи ворога на Донбасі

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському – з артилерії гатили у бік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Сидорового та Райгородка.

Крім того, під вогнем опинились Бахмут, Івано-Дар’ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Авіацією били поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини.

Ворог здійснював штурмові дії на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Без успіху відійшов.

На Авдіївському напрямку обстрілювали райони біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.

Крім того, росіяни намагались відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Бої тривають.

Також наступали на напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Противник зазнав провалу і з втратами відійшов.



Бої на Донбасі / Карта Liveuamap

Обстріли на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:

Костянтинопольське,

Новомихайлівка,

Мала Токмачка,

Великомихайлівка,

Павлівка,

Володимирівка,

Шевченко,

Пречистівка,

Велика Новосілка,

Бурлацьке,

Времівка,

Залізничне,

Степове,

Полтавка,

Новосілка,

Гуляйполе,

Малі Щербаки.

Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку росіяни теж гатять з танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення. Авіацією вони вдарили біля Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Ведуть розвідку безпілотниками.



Що відбувається на Півдні / Карта Liveuamap

білорусь продовжує навчання на кордоні

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінювалась. До 11 серпня планують провести перший етап спільного навчання російських та білоруських військових. Будуть здійснювати бойову стрільбу.

Крім того, зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони поблизу Сеньківки Чернігівської області.



Карта бойових дій / Фото Liveuamap

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