О происходящем на фронте 11 августа рассказал Генштаб ВСУ. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.

Читайте также Показательная аннексия не изменит реалии жестокой оккупации, – ISW о "референдумах" на Юге

Что происходит у границ Украины на Севере

Подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. На Северском направлении россияне снова обстреляли приграничные населенные пункты. Огонь открывали по Логам Черниговской области, а также по Ворожбе, Мезеновке, Грабовскому и Славгороду Сумской области.

На Харьковском направлении путинские солдаты открывали огонь неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.



Ситуация в Украине / Карта Liveuamap

Ситуация на Востоке Украины

На Славянском направлении россияне стреляли из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других. На Краматорском – "горячее" было возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки.

Оккупанты пытались наступать на Григорьевку и Верхнекаменское, но безуспешно. В настоящее время боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг проводил разведку боем вблизи Яковлевки, но отважные Вооруженные Силы отогнали захватчиков обратно. Кроме того, россияне вели наступление и штурм недалеко от Бахмутского и Зайцева, но были вынуждены отступить с потерями. Сейчас активные бои ведутся в районах Вершины и Дачи.

россияне били из артиллерии по населенным пунктам Авдеевского направления. Сейчас враг ведет наступление в направлении Марьинки и Песков. ВСУ пытаются выбить путинских солдат, поэтому боевые действия продолжаются.



Боевые действия на Донбассе / Карта Liveuamap

На Новопавловском и Запорожском направлениях вражеское войско открывало огонь из ствольной, реактивной артиллерии по Новомихайловке, Малой Токмачке, Малиновке, Лукьяновском, Угледаре, Новоданиловке, Времовце, Белогорье и т.д.

Захватчики пытались наступать у Павловки, но наши защитники решительно подавили эти попытки.



Ситуация на Востоке Украины.

Обстрелы Юга

На Южнобужском направлении россияне прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать ВСУ от продвижения. Также враг активно проводит воздушную разведку.

Захватчики обстреляли гражданскую и военную инфраструктуры в Николаеве, Украинке, Прибугском, Степной Долине, Благодатном, Веселом Куте, Кобзарцах, Белом Кринице и т.д.

Это может вас заинтересовать – Германия передала Украине новое мощное оружие: видео