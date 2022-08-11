Политические, военные, экономические и другие последствия длительной российской военной оккупации на Юге и Востоке были бы разрушительными для существования украинского государства. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны в отчете за 10 августа.

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Драматическая аннексия не изменит жестокую реальность

Перформативная драма аннексии не изменит реальности на месте, созданном жестокой русской оккупацией. Принудительная паспортизация, рубка, "фильтрация" и другие "интеграционные" мероприятия, которые уже осуществляются на оккупированных Россией территориях, намного важнее и вреднее для Украины, чем референдумы,

– говорится в сообщении.

В Институте говорят, что дата проведения референдумов об аннексии может измениться. Ранее ISW считал, что это произойдет 11 сентября, но даты снова непонятные.

Оккупационная "власть" приняла меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные референдумы в любое время. россияне могут предложить "онлайн-голосование" в Донецкой области. На Запорожье оккупанты планировали ходить "от двери к двери", опрашивая местное население.

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