Жизнь на временно оккупированных территориях россияне превратили в настоящий ад. Критическая инфраструктура фактически не работает. Люди готовят еду на кострах и учатся выживать без водоснабжения.

Заметьте Филармония в Мариуполе – это и есть вся суть России и ее оккупации, – Андрющенко

Оккупанты разрушают дома и воруют телевизоры

Местные жители, даже те, которые называют себя "гражданами россии", страдают от действий российских оккупантов. Люди жалуются на мародерство. Оккупанты разрушают дома, уничтожают автомобили и, снося стены, "паркуют" свои танки в чужих гаражах.

Во многих районах враг сорвал посевную. Тем временем зерно, которое еще оставалось у людей, стало лакомой добычей для оккупантов. На временно оккупированных территориях россияне традиционно воруют все, до чего могут дотянуться. А чтобы местные молчали, в ход идут угрозы и устрашения.

Захватчики обворовывают школы, аптеки и магазины. Выносят из квартир телевизоры. Только в одном районе "загадочно исчезли" более 30 автомобилей.

Если нет возможности совершить масштабную кражу, россияне залезают в чужие подвалы. Людей "освобождают" от картофеля и моркови.

"За 8 лет такого зверства не видели"

Ярким примером действий российских оккупантов является история, опубликованная в СМИ. В Любовку (территория временно оккупированного Донбасса) российские военные вошли в апреле. Они расположились вблизи дома, в котором жили супруги. Муж и жена решили немного побыть в спокойной атмосфере – на территории соседнего хутора.

Уже на следующий день, когда женщина вернулась, она увидела, что российский танк выбил ворота, снес забор и ворота в гараж. Они упали на находившиеся там автомобили. В общей сложности оккупанты украли запчастей и техники на 200 тысяч рублей.

Когда женщина попыталась возмутиться, ее обругали.

"За 8 лет такого зверства не видели", – говорится в сообщении.

Донецк – в Средневековье

Денис Казанский – украинский журналист и блоггер – рассказал, что Донецк фактически вернулся в Средневековье. В городе, куда когда-то приезжали мировые звезды, теперь люди набирают воду в лужах и реке-вонючке.

Заметьте – жительница Донецка показала, как оккупанты "освободили" город от цивилизации: смотрите видео