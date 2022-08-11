Життя на тимчасово окупованих територіях росіяни перетворили у справжнє пекло. Критична інфраструктура фактично не працює. Люди готують їжу на вогнищах та вчаться виживати без водопостачання.

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Окупанти руйнують домівки та крадуть телевізори

Місцеві жителі, навіть ті, які називають себе "громадянами росії", страждають від дій російських окупантів. Люди скаржаться на мародерство. Окупанти руйнують оселі, нищать автівки та, зносячи стіни, "паркують" свої танки у чужих гаражах.

У багатьох районах ворог зірвав посівну. Тим часом зерно, яке ще залишалося у людей, стало ласою здобиччю для окупантів. На тимчасово окупованих територіях росіяни вже традиційно крадуть все, до чого можуть дотягнутися. А щоб місцеві мовчали, у хід йдуть погрози та залякування.

Загарбники обкрадають школи, аптеки та крамниці. Виносять з квартир телевізори. Лише в одному районі "загадково зникли" понад 30 автівок.

Якщо нема змоги вчинити масштабну крадіжку, росіяни залазять у чужі підвали. Людей "звільняють" від картоплі та моркви.

"За 8 років такого звірства не бачили"

Яскравим прикладом дій російських окупантів є історія, яку опублікували ЗМІ. У Любівку (тимчасово окупованого Донеччина) російські військові зайшли у квітні. Вони розташувалися поблизу оселі, в якій мешкало подружжя. Чоловік та дружина вирішили трішки побути у спокійній атмосфері – на території сусіднього хутора.

Вже наступного дня, коли жінка повернулася, вона побачила, що російський танк вибив ворота, зніс паркан та ворота до гаража. Вони впали на автомобілі, які перебували там. Загалом окупанти вкрали запчастин та техніки на 200 тисяч рублів.

Коли жінка спробувала обуритися, її вилаяли.

"За 8 років такого звірства не бачили", – мовиться у повідомленні.

Донецьк – у Середньовіччі

Денис Казанський – український журналіст та блогер – розповів, що Донецьк фактично повернувся у Середньовіччя. У місті, куди колись приїжджали світові зірки, тепер люди набирають воду у калюжах та річці-смердючці.

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