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А потім прийшов "русскій мір". І тепер у Донецьку тижнями нема води, а мешканці багатоповерхівок виливають екскременти у вікна.

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Після приходу окупантів мешканці Донецька залишилися без будь-яких благ цивілізації / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

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"Цивілізація" по-російськи

А так донеччани тепер набирають воду. Підійде все – калюжа, канава, річка-смердючка. Аби принести додому хоч щось, щоб змивати сечу в туалеті, а не виливати її у вікно.

Донеччани набирають воду в калюжах та канавах: відео

"русскій мір" – це завжди так. Хоча до упоротих досі нічого так і не дійшло.

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