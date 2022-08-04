Назад в середньовіччя
А потім прийшов "русскій мір". І тепер у Донецьку тижнями нема води, а мешканці багатоповерхівок виливають екскременти у вікна.
Схоже Посіпака кадировців влаштувала "показ мод" на кістках у зруйнованому Рубіжному
Після приходу окупантів мешканці Донецька залишилися без будь-яких благ цивілізації / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського
Актуальне Найоплачуваніший голос москви озвучив справжній план путіна
"Цивілізація" по-російськи
А так донеччани тепер набирають воду. Підійде все – калюжа, канава, річка-смердючка. Аби принести додому хоч щось, щоб змивати сечу в туалеті, а не виливати її у вікно.
Донеччани набирають воду в калюжах та канавах: відео
"русскій мір" – це завжди так. Хоча до упоротих досі нічого так і не дійшло.
До теми – у Маріуполі окупанти зруйнували меморіал українським воїнам: дивіться відео