Там мобілізовують вчителів, простих робочих та всіх підряд. Блогер Денис Казанський розповів про проблеми з водою у місті через так звану "мобілізацію".

Читайте також З Донецька ніхто не повертається: що стається з українцями, які не пройшли "фільтраційні" табори

Працівників водоканалу забрали на війну

Казанський наводить інформацію з повідомлення в мережі від чоловіка, який називає себе волонтером з Донецька. Той описує ситуацію в Пролетарському районі Донецька. Попереджає мешканців, що води не буде ні сьогодні, ні завтра.

Швидше за все її подаватимуть людям по дві години раз на три або й на чотири дні. Адже головного інженера водоканалу, який міг би хоч якось зарадити проблемі, "мобілізували" на війну. А ще на фронті 35 фахівців установи. Тому люди мають просто мовчки звикнути до того, що проблема з водою стане звичною.

У Донецьку більше немає води, бо співробітники водоканалу мобілізовані та викрадені на забій. Добре в республіці! Не те, що раніше, за фашистів,

– констатує Казанський.

Натомість місцевий волонтер навіть набрався сміливості і почав бідкатись. Мовляв, могли б частіше воду подавати, але нікому нема до них діла. А ватажки "республіки" якби мали бажання, то могли б відкликати з війни спеціалістів, щоб ті вирішили проблему.

Після своїх докорів волонтер одразу ж сказав, що ні в якому разі ні до чого не закликає і тим більше ж не звинувачує. Мовляв, хоче тільки частково звернути увагу, що людям можна хоч частково вирішити проблему з водою.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Через постійні обстріли росіян у Маріуполі прорвало водопровід. Як наслідок – до критичної гуманітарної ситуації у місті додався й дефіцит води. Російські окупанти пробували ремонтувати водопровід своїми кривими руками. Тому тепер всі підвали затопило, а на вулицях течуть ріки.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов запевняв, що українські військові повернуть наші території. І Донецьк і Луганськ нам також вдасться звільнити від загарбників. Адже ЗСУ вже починають ходити у контрнаступ на деяких напрямках.

Тим часом сепаратисти на Донбасі просто шоковані тим, що відбувається на фронті. Адже росіяни там втрачають дуже багато людей та техніки. Наша розвідка опублікувала розмову двох сепаратистів. У ній чути історію, що відправили на фронт 1500 людей, а з них залишилось всього 30.

Вас може зацікавити думка, що Росія буде робити далі: дивіться відео