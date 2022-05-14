Українці майже не мають можливості напряму виїхати з окупованих міст та сіл на територію, яка перебуває під контролем української влади. Цю інформацію підтвердив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко під час телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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Фактично це єдиний шлях для містян покинути Маріуполь – це через Росію. і далі різними маршрутами опинятися в дружніх країнах, і потім вже повертатися додому. Будь-яка евакуація на територію, яка під контролем України – заблокована росіянами. Купа людей перебуває у Бердянську, Василівці, Токмаку. Вони не можуть проїхати, їх не пропускає російська окупаційна влада,

– розповів Петро Андрющенко.

Українці змушені проходити через "фільтраційні табори" російських окупантів. Не всім вдається після них вийти на свободу. Чимало українців потрапляють в полон до окупантів.

Полон після "фільтрації"

За словами Петра Андрющенко, ті українці, які не проходять "фільтрацію", окупантами діляться на два типи. До перших відносять тих, кого росіяни оцінюють як небезпечних. Їх відправляють у колишню колонію в селищі Оленівка щонайменше на 36 діб. Там вони перебувають в жахливих умовах. Адже колонія була розрахована на максимум тисячу осіб, у той час як українська сторона точно знає про щонайменше три тисячі осіб, яких там утримують. Людей там постійно допитують, їх піддають тортурам. Людей не випускають на вулицю на прогулянку, а в туалет виводять лише один раз на день. Окрім того, там майже немає їжі.

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Другий тип – ті, кого росіяни вважають більш небезпечними. Поки відомо одне місце, де їх утримують – сумнозвісна "Ізоляція" в Донецьку. Це колишня територія заводу, яку у 2010 році перетворили на мистецький простір. Але у 2014 році, після захоплення Донецька російськими окупантами, там була створена тюрма, де утримували викрадених людей. Їх піддавали тортурам.

Водночас в Донецьку може бути й ще одне місце, де утримують викрадених людей. Але да саме воно – поки невідомо.

"Ми оцінюємо, що може бути відкрито ще одне місце утримання в Донецьку. Поки ми не можемо знайти де. З Донецька отримати розвідінформацію дуже важко. Якщо з Оленівки люди ще вириваються, і опиняються на територію України, то з Донецька вже ніхто не повертається", – розповів Петро Андрющенко.