Про це уранці 14 травня розповів радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко. За його словами, через спроби росіян полагодити водопровід, зараз всі підвали затоплено, а вулиці – перетворено на ріки.

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Прориви у водопроводі: поточна ситуація у Маріуполі

Андрющенко додав, що робітники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безрезультатно ремонтувати пориви в підвалах.

Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак там води не вистачає,

– йдеться у його повідомленні.

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У Маріуполі залишаються проблеми з їжею

Радник міського голови Маріуполя додає, що попри збільшення потоку торговців з навколишніх сіл та зростання стихійних ринків, у місті немає грошей для купівлі базових продуктів.

"З’явилась друга точка "обналу" гривні біля "Метро". Курс – 1,8, причому у Донецьку – 2,2. Мародери під "кришею" самопроголошеного "мера" Костянтина Іващенка грабують маріупольців навіть тут", – додав Андрющенко.

Раніше він розповів, що на 150 тисяч населення окупанти завозять лиш 3 тисячі продуктових наборів. Через неможливість отримати допомогу та їжу в "гуманітарних штабах", люди похилого віку вимушені збирати залишки їжі у смітниках.

Андрющенко наголосив, що від 150 – 170 тисяч маріупольців досі залишаються заручниками окупаційної влади та не можуть вирватись в Україну.

Воєнні злочини Росії проти населення Маріуполя: коротко

Наразі відомо, що окупанти вбили понад 25 тисяч мирних осіб, які проживали у Маріуполі.

Щоб приховати свої звірства, росіяни звезли у місто та околиці 13 мобільних крематоріїв. З їх допомогою окупанти знищили тіла маріупольців, які могли стати доказом геноциду українського народу.

Супутник Planet Labs зафільмував зміни ландшафту у селищі Старий Крим. Нові кадри свідчать, що площа масових поховань збільшилася з 200 до 340 метрів у довжину.

Також відомо, що загарбники ввели в Маріуполі так звані "перепустки". Без них не дозволяють пересуватися містом.

За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, маріупольців змушують розбирати завали зруйнованого драмтеатру.

У нічному зверненні від 13 травня Зеленський розповів, що український уряд намагається врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх захисників. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії.

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