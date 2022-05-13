Про це розповів радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко. Він підкреслив, що картинка створена для російської аудиторії цілком відрізняється від реальності.

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Гуманітарна ситуація в реальності та очима пропагандистів

Петро Андрющенко опублікував відео на якому видно відео черги за їжею в "Метро". Він зазначив, що така ситуація повторюється із дня у день.

За його словами, на 150 тисяч населення завозять лиш 3 тисячі продуктових наборів. Через неможливість отримати допомогу та їжу в "гуманітарних штабах", люди похилого віку вимушені збирати залишки їжі у смітті.

Черга у Маріуполі за продуктовими наборами: дивіться відео

Водночас Андрющенко процитував слова прокремлівського ватажка так знаної "ДНР" Дениса Пушиліна. Той у своїх заявах пише, що підрозділи загарбників роблять усі відповідні кроки, щоб Маріуполь зміг повноцінно займатися відновленням. Для цього, за словами маріонетки Путіна, їхні війська "роблять усі відповідні кроки, щоб ситуація з "Азовсталлю" була завершена".



Люди шукають їжу на смітниках / Фото телеграм Петра Андрющенка

Раніше Петро Андрющенко пояснив, що кроки окупантів свідчать про їхній намір приєднати Маріуполь до Росії разом з так званою "ДНР". З різних джерел надходить інформація про те, що окупанти хочуть організувати та провести "референдум" в Маріуполі щодо приєднання до Росії. Місцевий сайт пише, що це може трапитися вже 15 травня.

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За останніми даними, окупанти вбили понад 25 тисяч цивільних, які проживали у Маріуполі.

Щоб приховати свої звірства, вони звезли у місто та околиці 13 мобільних крематоріїв. Таким чином загарбники знищили тіла людей, які могли стати доказом геноциду українського народу.

Супутник Planet Labs зафільмував зміни ландшафту у селищі Старий Крим. На кадрах видно, що площа масових поховань місцевому цвинтарі збільшилася – з 200 до 340 метрів у довжину.

Також відомо, що загарбники ввели в Маріуполі так звані "перепустки". Без них не дозволяють пересуватися містом.

Вже майже 3 місяців люди, які лишилися в заблокованому росіянами місті, перебувають без газу, світла, води, їжі, опалення, елементарних речей гігієни та необхідних медикаментів.

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