Я – дружина бійця захисників Маріуполя. Мій чоловік ще у 2015 році приєднався до полку та добровільно пішов до лав захисників неньки.

Важливо Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"

Вже 80 добу він разом зі своїми побратимами веде боротьбу за український Маріуполь. Будучи під постійними обстрілами, хлопці продовжують захищати нашу незалежність, нашу безпеку та власною кров'ю виборюють нам ще один день відносного спокою. Чому відносного? Бо наші серця та думки завжди там, разом з ними.



Анастасія з чоловіком, захисником Маріуполя / Фото надане редакції

Незважаючи на поранення, мій чоловік продовжує боротьбу з окупантами та робить все, аби якомога швидше наблизитися до перемоги.

Проте без їжі, води та з великою кількістю важкопоранених бійців це з кожною секундою стає більш неможливим. Поранені воїни буквально гниють у підвалах "Азовсталі", хоча саме такі чесні та відважні люди повинні жити та будувати Україну.

Ми потребуємо допомоги! "Азовсталі" потрібна процедура екстракції. Часу майже немає. Ми повинні були врятувати їх ще вчора.

Анастасія, дружина захисника на "Азовсталі"