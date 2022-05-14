Об этом утром 14 мая рассказал советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. По его словам, сейчас все подвалы затоплены, а улицы превращены в реки.
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Прорывы в водопроводе: текущая ситуация в Мариуполе
Андрющенко добавил, что рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безрезультатно ремонтировать порывы в подвалах.
Питьевая вода все также малодоступна. Для большинства мариупольцев нужно преодолеть большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако там воды не хватает,
– говорится в его сообщении.
Как криворукие оккупанты "дали" воду Мариуполю: смотрите видео
В Мариуполе остаются проблемы с едой
Советник городского головы Мариуполя добавляет, что, несмотря на увеличение потока торговцев из окрестных сел и рост стихийных рынков, в городе нет денег на покупку базовых продуктов.
"Появилась вторая точка "обнала" гривны взле "Метро". Курс – 1,8, причем в Донецке – 2,2. Мародеры под "крышей" самопровозглашенного "мэра" Константина Иващенко грабят мариупольцев даже здесь", – добавил Андрющенко.
Ранее он рассказал, что на 150 тысяч населения оккупанты завозят только 3 тысячи продуктовых наборов. Из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах", пожилые люди вынуждены собирать остатки пищи в мусорках.
Андрющенко подчеркнул, что от 150 – 170 тысяч мариупольцев до сих пор остаются заложниками оккупационных властей и не могут вырваться в Украину.
Военные преступления России против населения Мариуполя: коротко
- Известно, что оккупанты убили более 25 тысяч мирных лиц, проживавших в Мариуполе.
- Чтобы скрыть свои зверства, россияне привезли в город и окрестности 13 мобильных крематориев. С их помощью оккупанты уничтожили тела мариупольцев, которые могли стать доказательством геноцида украинского народа.
- Спутник Planet Labs запечатлел изменения ландшафта в поселке Старый Крым. Новые кадры свидетельствуют о том, что площадь массовых захоронений увеличилась с 200 до 340 метров в длину.
- Также известно, что захватчики ввели в Мариуполе так называемые "пропуска". Без них не разрешают передвигаться по городу.
- По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, мариупольцев заставляют разбирать завалы разрушенного драмтеатра.
- В ночном обращении за 13 мая Зеленский рассказал, что украинское правительство пытается спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех защитников. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.
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