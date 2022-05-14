Об этом утром 14 мая рассказал советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. По его словам, сейчас все подвалы затоплены, а улицы превращены в реки.

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Прорывы в водопроводе: текущая ситуация в Мариуполе

Андрющенко добавил, что рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безрезультатно ремонтировать порывы в подвалах.

Питьевая вода все также малодоступна. Для большинства мариупольцев нужно преодолеть большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако там воды не хватает,

– говорится в его сообщении.

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В Мариуполе остаются проблемы с едой

Советник городского головы Мариуполя добавляет, что, несмотря на увеличение потока торговцев из окрестных сел и рост стихийных рынков, в городе нет денег на покупку базовых продуктов.

"Появилась вторая точка "обнала" гривны взле "Метро". Курс – 1,8, причем в Донецке – 2,2. Мародеры под "крышей" самопровозглашенного "мэра" Константина Иващенко грабят мариупольцев даже здесь", – добавил Андрющенко.

Ранее он рассказал, что на 150 тысяч населения оккупанты завозят только 3 тысячи продуктовых наборов. Из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах", пожилые люди вынуждены собирать остатки пищи в мусорках.

Андрющенко подчеркнул, что от 150 – 170 тысяч мариупольцев до сих пор остаются заложниками оккупационных властей и не могут вырваться в Украину.

Военные преступления России против населения Мариуполя: коротко

Известно, что оккупанты убили более 25 тысяч мирных лиц, проживавших в Мариуполе.

Чтобы скрыть свои зверства, россияне привезли в город и окрестности 13 мобильных крематориев. С их помощью оккупанты уничтожили тела мариупольцев, которые могли стать доказательством геноцида украинского народа.

Спутник Planet Labs запечатлел изменения ландшафта в поселке Старый Крым. Новые кадры свидетельствуют о том, что площадь массовых захоронений увеличилась с 200 до 340 метров в длину.

Также известно, что захватчики ввели в Мариуполе так называемые "пропуска". Без них не разрешают передвигаться по городу.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, мариупольцев заставляют разбирать завалы разрушенного драмтеатра.

В ночном обращении за 13 мая Зеленский рассказал, что украинское правительство пытается спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех защитников. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.

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