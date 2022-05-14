Там мобилизуют учителей, простых рабочих и всех подряд. Блогер Денис Казанский рассказал о проблемах с водой в городе из-за так называемой "мобилизации".

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Работников водоканала забрали на войну

Казанский приводит информацию из сообщения в сети от мужчины, который называет себя волонтером из Донецка. Он описывает ситуацию в Пролетарском районе Донецка. Предупреждает жителей, что воды не будет ни сегодня, ни завтра.

Скорее всего, ее будут подавать людям по два часа раз в три или четыре дня. Ведь главного инженера водоканала, который мог бы хоть как-то помочь проблеме, "мобилизовали" на войну. А еще на фронте 35 специалистов учреждения. Поэтому люди просто молча должны смириться с тем, что проблема с водой станет привычной.

В Донецке больше нет воды, потому что сотрудники водоканала мобилизованы и похищены на убой. Хорошо в республике! Не то, что раньше, при фашистах,

– констатирует Казанский.

Местный волонтер даже набрался смелости и начал жаловаться. Мол, могли бы чаще воду подавать, но никому нет до них дела. А главари "республики" если бы хотели, то могли бы отозвать с войны специалистов, чтобы те решили проблему.

После своих упреков волонтер сразу же сказал, что ни в коем случае ни к чему не призывает и тем более не обвиняет. Мол, хочет обратить внимание, что людям можно хоть частично решить проблему с водой.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Из-за постоянных обстрелов россиян в Мариуполе прорвало водопровод. Как следствие – к критической гуманитарной ситуации в городе добавился и дефицит воды. Российские оккупанты пробовали ремонтировать водопровод своими кривыми руками. Поэтому все подвалы затопило, а на улицах текут реки.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов уверял, что украинские военные вернут наши территории. И Донецк и Луганск нам также удастся освободить от захватчиков. Ведь ВСУ уже начинают идти в контрнаступление по некоторым направлениям.

Между тем сепаратисты на Донбассе просто шокированы происходящим на фронте. Ведь россияне там теряют очень много людей и техники. Наша разведка опубликовала разговор двух сепаратистов. В нем слышна история о том, что отправили на фронт 1500 человек, а из них осталось всего 30.

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