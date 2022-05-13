Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило цікаву розмову двох сепаратистів: жінка, ймовірно, живе на тимчасово окупованих територіях поблизу лінії розмежування; а чоловік – воює за бойовиків з Донецька. Вони поділилися вельми цікавими новинами з фронту.

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Загинули майже всі

Жінку дратує, що окупанти облаштували позиції поблизу її дому і ведуть активні обстріли. А потім одразу тікають.

Ці до****би неправильно роблять. Коли по нас починають бити, вони мають стріляти у відповідь. Але наші (бойовики – 24 канал) стоять і стріляють цілий день, потім розвернулися і втекли. А відповідь летить нам, – розповідає сепаратистка.

Жінка бачила позиції українських військових у Мар'їнці і стверджує, що там просто неможливо, що-небудь зробити. На всіх місцях встановлена значна кількість бетонних плит. Вони захищають від багатьох снарядів.

Ситуація з Мар'їнкою особливо роздратувала сепаратистку. Вона дізналася, що на штурм міста окупанти нагнали 1500 бойовиків. Атака була "настільки успішною", що лише 30 людей змогли взагалі повернутися. Усі решта – загинули.

Сепаратистка неймовірно зла на ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Він нібито відмовився від допомоги окупантів під час штурму Мар'їнки.

"Розмовляла з кумою Аліною кілька днів тому. Відправили, бл**ь, 1500 людей. Повернулося 30 людей. Всі, з ким я там була знайома, їх вже немає. В Аліни чоловік без двох ніг залишився. А в них троє дітей", – зазначила сепаратистка.

Чоловікові теж не подобається ситуація, яка на фронті. Він скаржиться, що місцеві люди "ховаються" в Росії і не хочуть приїжджати воювати.

Цікава розмова двох сепаратистів: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає автономію Донбасу. Росія просто знищила регіон, а тепер намагається якось виправдати свої дії.

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