Про це він заявив в інтерв'ю італійському каналу Rai 1. Журналіст поставив запитав у Зеленського, чому Україна не погоджується визнати широку автономію псевдореспублік на Донбасі.

До теми Ми не повинні шукати вихід для Росії, Макрон даремно це робить, – Зеленський

На що Зеленський твердо відповів, що ніякої автономії Донбасу ніколи не буде.

Широка автономія Донбасу? Там нічого не залишилось. Яка широка автономія? Чого? ...Перед тим, як говорити про той чи інший формат тих територій, не можна було вбивати десятки тисяч людей. Ось в цьому проблема. Вони вбили, все зруйнували і кажуть, щоб давати тепер автономію. Ми ніколи не визнаємо їх автономію,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Україна постачає на ту територію воду. Також на підконтрольних територіях Донбасу останні 8 років Україна розвивала міста й села, а Росія прийшла та все зруйнувала.

Вони пропонували не широку автономію. Вони визнали території цих так званих республік окремими республіками. І вони не входять до складу Росії. Якщо говорити про ту чи іншу автономію, то вона має входити до складу тієї чи іншої держави. А вони визнали їх окремими, відокремили їх. Вони там написали свої конституції ці псевдореспубліки й сказали, що всі території Донецької і Луганської областей їхня земля,

– зауважив президент.

Він додав, що питання про автономію Донбасу спочатку ніхто не ставив. Росія просто прийшла туди з війною, а тепер намагається знайти виправдання своїх кроків.

Ми там жили, ми все розвивали. А тепер вони кажуть, що це їхня земля, і Росія визнала їх окремими самостійними псевдореспубліками. І пішла війною, щоб начебто очистити Донбас від "нацистів". Перевернули все з ніг на голову. І після цього вони знайшли виправдання своїх нелегітимних кроків,

– додав глава держави.

Інші питання щодо суверенітету України з нового інтерв'ю

Про окупований Крим

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не визнає окупований Крим частиною Росії, але готова вести переговори з Кремлем щодо півострова.

Він також розповів, що Україна хотіла "зняти питання Криму з мапи війни" й запропонувала Москві підписати документ, який би передбачав, що Київ і Кремль повинні врегулювати питання Криму впродовж 10 років. Однак Росія не погодилась.

Макрон пропонував Україні поступитися суверенітетом

Також глава держави розповів, що президент Франції пропонував українській владі піти на поступки Росії щодо суверенітету країни, аби "зберегти обличчя" президенту Путіну. Зеленський назвав таку пропозицію некоректною та несправедливою.

Вас може зацікавити – звернення Зеленського за 12 травня: дивіться відео