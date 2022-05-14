Однак, на жаль, війна ще триває і попереду багато втрат. Про це 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Як пояснив Смірнов, втрати, яких зазнав Радянський союз при захопленні Німеччини під час Другої світової війни – були просто колосальними. Якби вони не спішили, то могли б вберегти сотні тисяч своїх солдатів.

"Ми – не готові на таке йти і віддавати життя наших солдат, щоб завтра повісити десь український прапор. Ми однозначно відіб'ємо все, зокрема, і Донецьк, і Луганськ у найближчій перспективі", – підкреслив радник МВС.

Ми однозначно це зробимо, але не потрібно спішити,

– додав він.

За словами Смірнова, військово-політичне керівництво України має стратегічні плани, при різних ймовірних розвитках подій.

"Зараз основне завдання не у відвойовуванні територій, а у завданні якомога більшої шкоди ворогу", – наголосив радник міністра внутрішніх справ.

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