Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Очевидно, що ЗСУ під час боїв діють більш вдало й просто знищують позиції окупантів.
Це говорить про те, що вони (росіяни – 24 канал) не можуть відбивати контрнаступ, який здійснюють наші Збройні Сили,
– розповів військовий експерт.
За словами Мусієнка, окупанти дуже бояться, що українським військовим вдасться їх відтіснити. Відповідно їхніх солдатів потрібно буде кимось заміняти, а отже – перекидати з інших напрямків.
Найближче – з Ізюмського напрямку. Відповідно перекинути звідти – це зняти тиск з напрямку Ізюм – Слов'янськ – Барвінкове, який є гарячим. Вони або не хочуть цього допустити, або намагаються максимально це відтермінувати.
Якщо українські військові продовжать так діяти, то вони відкинуть позиції окупантів. У росіян наразі немає ефективного підкріплення для заміни, тому доведеться забирати військових з інших напрямків. А це означатиме ще більше гальмування просування територією України.