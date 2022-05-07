Об этом 24 каналу рассказала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Очевидно, что ВСУ во время боев действуют более успешно и просто уничтожают позиции оккупантов.

Это говорит о том, что они (россияне – 24 канал) не могут отражать контрнаступление, которое совершают наши Вооруженные Силы,

– рассказал военный эксперт.

Справка. Россияне 7 мая взорвали на Харьковщине мосты в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки. С помощью такого бесхитростного маневра захватчики решили выиграть немного времени. В противном случае их неизбежно ожидал разгром от ВСУ. Почему россияне боятся продвижения ВСУ

По словам Мусиенко, оккупанты очень боятся, что украинским военным удастся их оттеснить. Соответственно, их солдат нужно будет кем-то заменять, а значит – опрокидывать с других направлений.

Ближайшее – из Изюмского направления. Соответственно перебросить оттуда – это снять давление с направления Изюм – Славянск – Барвенково, которое является горячим. Они либо не желают этого допустить, либо стараются максимально это отсрочить. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Если украинские военные продолжат так поступать, то они отбросят позиции оккупантов. У россиян нет эффективного подкрепления для замены, поэтому придется забирать военных с других направлений. А это будет означать еще большее торможение продвижения по территории Украины.