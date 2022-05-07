Пламя охватило почти все здание литературно-мемориального музея – на площади около 300 квадратных метров. Пожар удалось потушить только около 08:05. Подразделения ГСЧС показали фото разбитого россиянами музея.

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Пожар музея Сковороды в Харьковской области: ужасные кадры

Музей расположен в Сковородиновке Харьковской области. Россияне открыли огонь и снаряд попал прямо в крышу здания. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, помещение литературно-мемориального музея фактически разрушено.

Как сообщили в ГСЧС, на месте происшествия получил ранение работник музея, мужчина 1986 года рождения – ему 35 лет. Спасатели вытащили мужчину из-под завалов. Он был госпитализирован с ранением ноги в лечебное учреждение Харькова.

При этом орки никогда не смогут разрушить память и наши ценности. Да, наиболее ценные экспонаты музея Григория Сковороды удалось спасти. Их заранее переместили в безопасное место, зная всю циничность российской армии.

Ужасные кадры пожара музея Григория Сковороды Харьковской области / Фото ГСЧС

Реакция Минкульта на разрушенный музей Сковороды

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на преступление оккупантов. Он подчеркнул, что россияне продолжают разрушать культурное наследие Украины и отметил важность этого музея. По его словам, это было имение 18 века, в котором в последние годы своей жизни работал Сковорода. Возле него и был похоронен.

Заметим, что Россия продолжает разрушать украинские культурные достопримечательности. Уже зафиксировали не менее 240 таких случаев. Больше всего – в Харьковской, Донецкой и Киевской областях. Как подчеркнул Министр культуры, каждый такой эпизод фиксируют и создают специальную базу материалов. Впоследствии она будет использована в качестве доказательств по уголовным делам.

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