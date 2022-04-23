По состоянию на 23 апреля 2022 года задокументировали 242 эпизода. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Где больше всего разрушений

Больше всего российские захватчики разрушили культурные памятки в следующих областях:

Харьковская – 84 эпизода;

Донецкая – 45 эпизодов;

Киевская – 38 эпизодов;

Черниговская – 24 эпизода;

Луганская – 17 эпизодов;

Сумская – 14 эпизодов;

Запорожская, Житомирская, Киев – по 5 эпизодов;

Херсонская – 3 эпизода;

Днепропетровская, Николаевская – по 1 эпизоду.

Заметим! Можно помочь фиксировать преступления России на национальной платформе.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, каждый такой эпизод фиксируют и создают специальную базу материалов, которую используют в качестве доказательств по уголовным делам.

Агрессору не удастся сломать украинский дух. Ведь весь мир уже восхищается нашей силой, смелостью и искренним желанием защищать свою землю и свободу,

– подчеркнул Ткаченко.

Военные преступления России против культурного наследия Украины / Инфографика МКИП