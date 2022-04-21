Молодые художники нарисовали три купюры с изображением зверств в Буче Киевской области, а также разрушенные дома в результате авиаобстрелов РФ.

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На купюрах Евро, которыми пользуется весь Европейский Союз, нарисовали убитых украинцев руками российских солдат.

"10 украинцев за российский газ"

"100 украинцев за российскую нефть"

"200 украинцев за бизнес с Россией"

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о предложении Украины Европейскому Энергосообществу полностью запретить российское топливо.

"Украина ставит перед ЕС и такими странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу о прекращении финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России – всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включительно с войной в Украине", – отметил Ермак.

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