Президент отметил, что все российские госчиновники, поддерживающие войну, должны получить логичный санкционный ответ от демократического мира. Об этом он сообщил в видеообращении 20 апреля, пишет 24 канал.

Читайте также Главная цель санкций ЕС – сделать так, чтобы Украина победила в этой войне, – Мишель

Украинский лидер подчеркнул, что Россия немедленно должна быть признана государством, которое спонсирует терроризм, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.

Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом,

– сказал Владимир Зеленский.

"Санкции нужны как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мира", – добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео