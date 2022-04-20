Президент зазначив, що всі російські держпосадовці, які підтримують війну, мають отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Про це він повідомив у відеозверненні 20 квітня, пише 24 канал.

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Український лідер наголосив, що негайно повинна бути визнана державою, яка спонсорує тероризм, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому,

– сказав Володимир Зеленський.

"Санкції потрібні як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", – додав президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео