Про це Президент Європейської ради заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві сьогодні, повідомляє 24 канал.

Читайте також: Президент Євроради Мішель звернувся до захисників Маріуполя та пообіцяв "зробити все можливе"

За його словами, Європейська Рада щодня працює над майбутніми обмеженнями Росії. Наявних санкцій наразі недостатньо для припинення війни Росії проти України, тому посадовці намагаються прийняти правильні рішення для більшого тиску на Кремль.

"Ми маємо дуже цікаві дискусії з приводу аспектів певних санкцій, щоб ті були разючі та болісні для РФ", – поділився Шарль Мішель.

Головними завданнями Ради сьогодні є підтримка України та санкції.

Санкції нам потрібні для того, щоб Україна перемогла у цій війні,

– заявив очільник Європейської Ради

Шарль Мішель зазначив, що Європейський Союз сповнений рішучості надавати гуманітарну підтримку Україні. Там працюють над тим, щоб міжнародне правосуддя переважало.

"Дуже важливо збирати докази та підтримувати всіх дійових осіб, які працюють у цій важливій сфері", – підкреслив він.

До теми – брифінг Зеленського та Шарля Мішеля, голови Європейської Ради: відео