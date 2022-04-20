До зустрічі з главою України Шарль Мішель побував у зруйнованій окупантами Бородянці. Він висловив впевненість, що відповідальних за злочини буде покарано. Європейський політик також окремо звернувся до людей, які перебувають в оточеному Маріуполі.

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ЄС зробить все можливе для підтримки України

Я хочу звернутись до цивільних, а також до вояків, які зараз перебувають в Маріуполі, які б'ються за незалежність України. Знайте: ви б'єтесь за європейську свободу, європейські цінності та засади. Ми зробимо все, що можемо, аби підтримати Україну,

– сказав Мішель.