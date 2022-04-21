Молоді художники намалювали три купюри із зображенням звірств у Бучі Київської області, а також зруйновані будинки внаслідок авіаобстрілів РФ.

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На купюрах євро, якими користується весь Європейський Союз, намалювали вбитих російськими солдатами українців.

"10 українців за російський газ"

"100 українці за російську нафту"

"200 українців за бізнес з Росією"

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про пропозицію України Європейському Енергоспівтовариству повністю заборонити російське паливо.

"Україна ставить перед ЄС та такими країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком реалістичне завдання щодо припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії – всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включно з війною в Україні", – зазначив Єрмак.

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