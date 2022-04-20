Мовиться про заборону купівлі, імпорту, передачі, та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в Росії. Відтак, за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, Україна стала лідером процесу запровадження санкцій проти російських енергоносіїв.
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Пропозиція щодо заборони російського палива
Єрмак зазначив, що пропозиція включає заборону на:
- нафту та нафтопродукти,
- вугілля та інші види твердого палива,
- скраплений природний газ.
Ми з командою у режимі 24/7 шукаємо механізми економічного тиску на Росію і знаходимо їх,
– додав Єрмак.
Що це означає
Зараз Європейське Енергетичне Співтовариство на основі пропозиції України має прийняти рішення, адресоване усім Сторонам.
"Україна ставить перед ЄС та такими країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком реалістичне завдання щодо припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії – всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включно з війною в Україні", – зазначив Єрмак.
До слова, у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що країна повністю відмовиться від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.
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