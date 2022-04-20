Мовиться про заборону купівлі, імпорту, передачі, та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в Росії. Відтак, за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, Україна стала лідером процесу запровадження санкцій проти російських енергоносіїв.

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Пропозиція щодо заборони російського палива

Єрмак зазначив, що пропозиція включає заборону на:

нафту та нафтопродукти,

вугілля та інші види твердого палива,

скраплений природний газ.

Ми з командою у режимі 24/7 шукаємо механізми економічного тиску на Росію і знаходимо їх,

– додав Єрмак.

Що це означає

Зараз Європейське Енергетичне Співтовариство на основі пропозиції України має прийняти рішення, адресоване усім Сторонам.

Зверніть увагу. Енергоспівтовариство – це міжнародна організація, куди входять усі члени Євросоюзу та ще 9 країн.

"Україна ставить перед ЄС та такими країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком реалістичне завдання щодо припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії – всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включно з війною в Україні", – зазначив Єрмак.

До слова, у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що країна повністю відмовиться від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.

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