Однак окупанти продовжують гатити вже четвертий день. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Увага Арестович пояснив, чому окупанти активно обстрілюють Миколаївщину

Росіяни для цього використовують стратегічні бомбардувальники – надважкі авіабомби. Крім цього, окупанти намагаються вести вуличні бої.

Вони оголосили черговий штурм "Азовсталі", але це п'ятий чи шостий штурм за останні 20 діб, про який вони говорять,

– зазначив Арестович.

Він додав, що поки він "не дуже б хвилювався" за металургійний завод. Усе під контролем.

Довідка. На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти, їх не менше тисячі.

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