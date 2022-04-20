Про плани ворога розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал.

Важливо На Херсонщині в Росії було дві цілі, але ЗСУ їх зірвали, – військовий експерт

За словами Арестовича, Миколаївщину обстрілюють для того, щоб примусити наші війська боротися з артилерією противника, шукати російських окупантів, а не наступати.

Але ми й там ведемо окремі обережні, виважені, але тактичні дії для того, щоб розгромити угруповування противника на правому березі, – наголосив він.

Зверніть увагу! На Миколаївщині зберігається висока загроза обстрілів артилерією та ракетних атак. Суттєвих змін у позиціях військ поки немає.

Додамо, що у ніч проти 20 квітня у Миколаєві знову чули вибухи. Попередньо у місті тривала повітряна тривога, а людей закликали перебувати в укриттях чи дотримуватись правила двох стін. Відомо, що тривога у місті почалась ще о 23:02 19 квітня й станом на 01:58 20 квітня тривала. Тобто люди перебували в укриттях майже 3 години.