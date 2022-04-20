О планах врага рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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По словам Арестовича, Николаевщину обстреливают для того, чтобы вынудить наши войска бороться с артиллерией противника, искать российских оккупантов, а не наступать.

Но мы и там ведем отдельные осторожные, взвешенные, но тактические действия, чтобы разгромить группировку противника на правом берегу,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! В Николаевской области сохраняется высокая угроза обстрелов артиллерией и ракетных атак. Существенных изменений в позициях войск пока нет.

Добавим, что в ночь на 20 апреля в Николаеве снова слышали взрывы. Предварительно в городе продолжалась воздушная тревога, а людей призывали находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен. Известно, что тревога в городе началась еще в 23:02 19 апреля и на 01:58 20 апреля продолжалась. То есть люди находились в укрытиях около 3 часов.