Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

До теми Ситуація на користь України, – Арестович розповів, що відбувається на Херсонщині

За його словами, першим завданням окупантів було вийти на адмінкордони Херсонської області з Дніпропетровської. Однак українські військові відкинули їх звідти й змогли зайти глибше на Херсонщині.

Друге завдання – обійти Миколаїв і мати напрямок на Південний Буг, щоб далі прокладати маршрут на Одесу.

Обидві цілі зірвали українські військові. Успіху росіяни там не мають. Попри це, вони дійсно переходять у якісь атаки. Однак іноді й наші військові переходять до контратак і завдають серйозних ударів. Тому там росіяни просунутися не можуть. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Варто зауважити, що на Херсонщині російські окупанти намагалися провести розвідку боєм. Однак українські захисники завдали загарбникам нищівних втрат.

Вас може зацікавити – нові втрати росіян у війні проти України: дивіться відео