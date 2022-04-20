Посадовець зазначив, що перспектива у напрямку Херсона – складна. Про це він розповів під час ефіру на ютюб-каналі "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

До теми На Херсонщині окупанти проводили розвідку боєм у бік Дніпропетровщини

Ситуація на Херсонському напрямку на користь українських захисників

За словами Арестовича, усі перспективи на Херсонщині залежать від наявності тяжкої зброї.

Ми там трохи просуваємося, вони трохи намагаються протидіяти. Але загалом там ситуація на нашу користь – 55 на 45,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що на просування в цьому напрямку впливає географія, адже Дніпро треба якось форсувати.

"Це не просто, бо там Антонівський міст заміновано. Він буде підірваний росіянами при спробі наступу. Ну а Каховка... Там дамба, там легше – дамбу так просто не підірвеш. Є різні нюанси", – зазначив Арестович.

За його словами, наразі триває боротьба, щоб усунути "правобережну опуклість" у бік Миколаєва. Там російські війська міцно стоять в обороні. Іноді окупанти намагаються рухатися, однак 19 квітня під час останнього руху ворогів бійці ЗСУ їх вчергове розгромили.

"Наші також намагаються рухатись – іноді успішно, іноді не дуже. Тяжка тяганина" – додав Арестович.

Радник голови ОП підсумував, що у тому напрямку дуже тяжка місцевість, адже все "порізане" каналами, які діють, як протитанкові рови, тож їх так просто не пройдеш.

Буде цікаво – Клімкін назвав мінімальний сценарій для Путіна