Українські військові вже 55 днів героїчно борються з окупантами. Однак на лінії вогню досі є стабільно напружена ситуація.

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Окупанти проводили розвідку боєм

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на півночі Херсонщини російські окупанти проводили розвідку боєм в бік Дніпропетровщини. Вони діяли під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах.

Однак (ворог – 24 канал) був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, зазнав втрат і відступив на попередній рубіж,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, при спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, українські підрозділи ППО відкрили вогонь. Це змусило загарбників неприцільно відстрілятися і втекти.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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