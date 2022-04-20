Відповідні успіхи Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило 19 квітня. Техніку ворога вдалось знищити на Сході та Півдні країни.
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Українські ППО знищили багато техніки ворога
Так, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів,
– повідомило командування.
Там пояснили, що вдалось позбавити російських окупантів:
- 1 літака (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
- 1 вертольота (Ка-52);
- 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;
- 1 крилату ракету.
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