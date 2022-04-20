Ответные успехи Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало 19 апреля. Технику врага удалось уничтожить на Востоке и на юге страны.
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Украинские ПВО уничтожили много техники врага
Так, 19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов,
– сообщило командование.
Там объяснили, что удалось лишить российских оккупантов:
- 1 самолета (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
- 1 вертолета (Ка-52);
- 5 беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
- 1 крылатую ракету.
В командовании отметили, что авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины выполняет спецзадачи, охраняет воздушное пространство Украины, а также наносит огневые поражения по позициям российских оккупантов на территории нашего государства.
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