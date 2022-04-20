Речь идет о запрете покупки, импорта, передачи и транспортировки энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в России. По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей.
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Предложение о запрете российского топлива
Ермак отметил, что предложение включает запрет на:
- нефть и нефтепродукты,
- уголь и другие виды твердого топлива,
- сжиженный природный газ.
Мы с командой в режиме 24/7 ищем механизмы экономического давления на Россию и находим их,
– добавил Ермак.
Что это значит
Сейчас Европейское Энергетическое Сообщество на основе предложения Украины должно принять решение, адресованное всем Сторонам.
"Украина ставит перед ЕС и такими странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России – всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине", – отметил Ермак.
Кстати, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что страна полностью откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года.
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