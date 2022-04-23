Станом на 23 квітня 2022 року задокументували 242 епізоди. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
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Де найбільше руйнувань
Найбільше російські загарбники зруйнували культурних пам'яток у таких областях:
- Харківська – 84 епізоди;
- Донецька – 45 епізодів;
- Київська – 38 епізодів;
- Чернігівська – 24 епізоди;
- Луганська – 17 епізодів;
- Сумська – 14 епізодів;
- Запорізька, Житомирська, Київ – по 5 епізодів;
- Херсонська – 3 епізоди;
- Дніпропетровська, Миколаївська – по 1 епізоду.
За словами міністра культури Олександра Ткаченка, кожен такий епізод фіксують і створюють спеціальну базу матеріалів, яку використають як докази у кримінальних справах.
Агресору не вдасться зламати український дух. Адже увесь світ вже захоплюється нашими силою, сміливістю та щирим бажанням боронити свою землю й свободу,
– наголосив Ткаченко.
Воєнні злочини Росії проти культурної спадщини України / Інфографіка МКІП