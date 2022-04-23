Станом на 23 квітня 2022 року задокументували 242 епізоди. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Де найбільше руйнувань

Найбільше російські загарбники зруйнували культурних пам'яток у таких областях:

Харківська – 84 епізоди;

Донецька – 45 епізодів;

Київська – 38 епізодів;

Чернігівська – 24 епізоди;

Луганська – 17 епізодів;

Сумська – 14 епізодів;

Запорізька, Житомирська, Київ – по 5 епізодів;

Херсонська – 3 епізоди;

Дніпропетровська, Миколаївська – по 1 епізоду.

Зауважимо! Можна допомогти фіксувати злочини Росії на національній платформі.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, кожен такий епізод фіксують і створюють спеціальну базу матеріалів, яку використають як докази у кримінальних справах.

Агресору не вдасться зламати український дух. Адже увесь світ вже захоплюється нашими силою, сміливістю та щирим бажанням боронити свою землю й свободу,

– наголосив Ткаченко.

Воєнні злочини Росії проти культурної спадщини України / Інфографіка МКІП