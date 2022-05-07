Пожар был потушен около 08:05. Огонь охватил площадь 280 квадратных метров.

Важно Россия совершила уже около 250 эпизодов военных преступлений против культурного наследия

Музей разрушен

Музей расположен в Сковородиновке. Русские открыли огонь и снаряд попал прямо в крышу здания. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов констатировал, что помещение фактически разрушено.

Во время обстрела на территории находился 35-летний мужчина, наблюдавший за музеем. Он получил ранение ноги. Мужчину вытащили из-под завалов и отправили в больницу.

Самые ценные экспонаты спасли

По словам Синегубова, самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти. Их заранее переместили заранее в безопасное место. Кстати, в этом году со дня рождения философа исполняется 300 лет.

Оккупанты могут уничтожить музей, где последние годы жизни творил Григорий Сковорода, и где был похоронен. Но они не уничтожат память и наши ценности!

– подчеркнул глава ОВА.

Он показал фото разбитого россиянами музея.

Разрушенный музей Сковороды / Фото Харьковской ОВА:

Реакция Минкульта

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на преступление оккупантов. Он подчеркнул, что россияне продолжают разрушать культурное наследие Украины. Он отметил важность музея. Это было имение XVIII века. Именно в нем в последние годы своей жизни работал Сковорода. Возле него и был похоронен.

Обратим внимание, что Россия разрушает украинские культурные достопримечательности. Уже зафиксировано не менее 240 таких эпизодов. Больше всего – в Харьковской, Донецкой и Киевской областях. Однако каждое преступление фиксируют и создают специальную базу материалов, которую используют в качестве доказательств.

Другие обстрелы Харьковщины

Оккупанты за минувшие сутки 3 раза обстреляли Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район. Кроме того, по городу нанесли и ракетный удар.

Несмотря на это, украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику.

Кстати – На Харьковщине освободили несколько населенных пунктов: