На месте российского нападения загорелись грузовики и нежилые здания. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
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Оккупанты обстреляли Богодухов в Харьковской области
Так, по данным следствия, сегодня, 7 мая около 2 часов ночи российская армия снова обстреляла город Богодухов в Харьковской области.
В результате обстрела Богодухова:
- произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания,
- также были повреждены девять транспортных средств, которые принадлежат местному предпринимателю.
Осмотр места происшествия проводил СО Богодуховского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Прокуроры Харьковской областной прокуратуры также участвовали в осмотре.
Последствия обстрела Богодухова в Харьковской области / Фото из телеграм-канала Харьковской прокуратуры
При процессуальном руководстве Харьковской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование осуществляется СО Управления СБУ в Харьковской области.
Обстрелы Харьковщины: последние новости
- За минувшие сутки, 6 мая, оккупанты три раза обстреляли Харьков из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район. Кроме того, по городу нанесли и ракетный удар.
- В результате обстрела Салтовки возник пожар в гаражах. К сожалению, не обошлось без жертв – там погиб пожилой мужчина, а его жена отравилась угарным газом.
- 7 мая россияне обстреляли музей Григория Сковороды. Поэтому там вспыхнул пожар. Пламя охватило почти все здание литературно-мемориального музея. Пожар удалось потушить только около 08:05. Россияне открыли огонь и снаряд попал прямо в крышу здания – помещение фактически разрушено. На месте происшествия получил ранение работник музея. При этом самые ценные экспонаты музея удалось спасти, поскольку их заранее переместили в безопасное место.
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