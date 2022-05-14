Про це у звернені від 14 травня розповів очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що наразі наступальний характер наших військ демонструє позитивні результати.

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Українські військові перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову – основні сили російських загарбників наразі кинуті на передислокацію військ та відступ з області. Водночас окремі підрозділи досі обстрілюють підрозділи Збройних Сил України, які базуються у Чугуєві, Дергачах, Золочеві та Лозовій.

Водночас йде боротьба за Ізюмський напрямок, який залишався гарячою точкою впродовж останнього місяця війни.

Дивіться повне звернення Олега Синєгубова:

Ще на початку травня зі сторони Харківської області, зокрема Ізюма у напрямку Барвінкового, надходили новини про масове стягнення російської техніки. Починаючи другу фазу війни, держава-агресорка поставила собі ціль – захопити Харків. У Генштабі ЗСУ повідомили, що для наступу окупанти стягнули 300 одиниць озброєння і військової техніки, а також посилили ударне угруповання.

Схожі повідомлення надходили і цього тижня. У пресслужбі Генштабу Збройних Сил України повідомили, що російські окупанти поповнюють матеріально-технічні запаси на Ізюмському напрямку.

Водночас 5-го травня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Російські військові намагаються перешкодити нашими захисникам, проте більшість їхніх атак вдається відбити.

Сам Ізюм окупанти утримують, адже це стратегічно важливе дорога на південь в напрямку Слов'янська та Краматорська. Саме за цими напрямками окупанти прагнуть оточити українських військових. Щоправда, значних успіхів у просуванні росіяни не мають. Відчуваючи агресію через поразку, вони обстрілюють цивільні об'єкти та навіть знищують церкви московського патріархату.