Ще в перші дні війни російські окупанти показали, що їх не цікавить збереження життя мирного населення України. Відтак міста та села піддалися артилерійським обстрілам вже з перших годин.

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За три місяці війни, що триває з моменту повномасштабного вторгнення Росії, в діях окупантів мало що змінилося. Росіяни й надалі продовжують здійснювати артилерійські обстріли цивільної інфраструктури. Під їх вогонь потрапляють як будинки мирних мешканців, так і підприємства чи склади.

Після невдачі із "захопленням Києва за три дні" та "перемоги до 9 травня", окупанти змушені зосередити свою увагу на значно менших цілях. За даними британської розвідки, зараз вони зосередженні на тому, щоб прорватися до Слов'янська та Краматорська, де мають на меті оточити значні сили українських оборонців в кільце.

З півночі в цьому напрямку вони наступають від міста Ізюм. І зараз триває боротьба на кордоні між Харківською та Донецькою областями. Саме там ворог здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Про те, чи є постраждалі мирні мешканці внаслідок цих обстрілів – поки не повідомляється.

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Обстріляний скит

Варто зазначити, що у селищі Долина розташований Свято-Георгіївський скит Святогірської Успенської Лаври. Правда від нього майже нічого не залишилося. Ще 8 травня було опубліковано відео наслідків обстрілу окупантами цієї території – самого храму та будівель навколо нього. І від святині московського патріархату не залишилося майже нічого – лише частково стіни. При цьому обстріл скиту вівся прицільним вогнем російських окупантів, які не могли не знати, що стріляють по святині.

Відтак станом на 14 травня російські окупанти майже не просунулися в цьому напрямку. Тож і далі зосереджуються на тому, щоб вести вогонь по мирному населенню.