Про це у зведенні від 13 травня повідомляє Генштаб Збройних Сил України. Водночас, за даними відомства, російські війська досі обстрілюють українських захисників в окремих населених пунктах.

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Ситуація на Слобожанському напрямку

Основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів: