Відповідну інформацію Президент України оприлюднив ввечері 10 травня. Тобто на 76 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Москві не вдасться повторити 1968 рік й інші спроби поширити тиранію, – Зеленський до словаків

36 іноземних представництв вже працюють у Києві

Володимир Зеленський пригадав, що звернувся до уряду Словаччини та до мальтійського парламенту. Також у Києві провів перемовини з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів.

Говорили про посилення України, про швидше завершення цієї війни. Обговорили також і деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України. Вдячний їм і за поновлення роботи посольств у нашій столиці,

– запевнив Президент України.

Пояснив, що це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Адже вже 36 іноземних представництв працюють у столиці.

ЗСУ відтискають ворога, проте людям не варто поширювати надмірні емоції

Президент України пояснив, що Збройні Сили України забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області – вони поступово відтискають окупантів від Харкова. Володимир Зеленський подякував захисникам за надлюдську силу.

Але хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, – не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги,

– пояснив Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.

Додав, що ЗСУ роблять все, щоб звільнити нашу землю – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та всіх інші українські території.

Група Макфола-Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій

Президент України пригадав, що сьогодні, 10 травня, спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій.

Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати цю війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів,

– пояснив Володимир Зеленський.

Додав, що це раціонально складений документ. Тому влада вже 10 травня почала роботу над його реалізацією.

Зеленський відреагував на смерть Леоніда Кравчука

Володимир Зеленський прокоментував трагічну новину – помер перший Президент України Леонід Кравчук.

Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці,

– заявив Президент України.

Володимир Зеленський пригадав, що це особливо важливо в складні, кризові моменти, коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Зокрема:

Леонід Кравчук проявив мудрість наприкінці 1980 років, коли поставав український рух;

блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто;

і що б не було потім, завжди залишався з Україною.

Президент подякував Кравчуку за поради

"Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим. Завжди цінував життя, кожну його хвилину. Але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися і щоб дати пораду. І зокрема за це я йому особисто вдячний", – сказав Зеленський.

Додав, що перший Президент дитиною пережив Другу світову війну та окупацію, тому знав ціну свободи.

Володимир Зеленський пригадав, що Кравчук всім серцем хотів для України миру й наша держава цього досягне.

Нічне звернення Зеленського за 10 травня: дивіться відео