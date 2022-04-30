Їх звільнили у результаті наступу наших підрозділів.

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Про які населені пункти мовиться:

Верхня Роганка,

Руська Лозова,

Слобідське,

Прилесне.

Окупанти обстрілюють Харківщину

Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії Харків. Крім того, росіяни пробують наступати у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

Росіяни перекидають війська до кордону

Ворог й надалі зосереджує сили і засоби на тимчасово окупованих територіях Харківщини, а також у Бєлгородській області. Наприклад, до населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55 окремої мотострілецької бригади, а до Ізюма – підрозділи 5 окремої танкової бригади.

Звільнені села на Херсонщині

Тиждень тому ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області. Вони завдали окупантам нищівних втрат.

Зокрема, бійці знищили 74 росіян та 13 одиниць техніки: 2 танки, систему реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки та 4 БПЛА-розвідники.

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