Їх звільнили у результаті наступу наших підрозділів.
До теми На Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту
Про які населені пункти мовиться:
- Верхня Роганка,
- Руська Лозова,
- Слобідське,
- Прилесне.
Окупанти обстрілюють Харківщину
Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії Харків. Крім того, росіяни пробують наступати у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
Росіяни перекидають війська до кордону
Ворог й надалі зосереджує сили і засоби на тимчасово окупованих територіях Харківщини, а також у Бєлгородській області. Наприклад, до населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55 окремої мотострілецької бригади, а до Ізюма – підрозділи 5 окремої танкової бригади.
Звільнені села на Херсонщині
Тиждень тому ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області. Вони завдали окупантам нищівних втрат.
Зокрема, бійці знищили 74 росіян та 13 одиниць техніки: 2 танки, систему реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки та 4 БПЛА-розвідники.
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